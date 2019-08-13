Эти простые упражнения способствуют похудению лица

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Жировые отложения являются результатом несбалансированного питания.Полное лицо с явно выраженным вторым подбородком не добавляет привлекательности ни мужчинам, ни женщинам. Четко очерченные скулы и впалые щеки, наоборот, украшают и делают облик благородным.Добиться подобного результата каждому, кто желает вернуть лицу заветную худощавость, безусловно, хочется максимально быстро. Однако, учитывая важность временного фактора, большинство людей в силу занятости ищут способы, помогающие похудеть в лице именно в домашних условиях.Что делать с избытком жира на лице?Некоторым людям проблема полноты лица кажется надуманной, что совершенно несправедливо. Жир накапливается не только на бедрах, животе, руках. Его избыток появляется и на подбородке, и на щеках. Результатом этого становится потеря четкого овала, впечатление того, что скулы отсутствуют полностью. Мириться с подобной ситуацией не желают ни женщины, ни мужчины.Учитывая серьезность проблемы, поскольку полнота лица, действительно, портит облик человека, существует огромное количество сайтов, методик и даже книг, посвященных данной проблеме. Большинство подобных пособий предлагает людям, желающим избавиться от второго подбородка и выдающихся щек, выполнять особую гимнастику, которая уменьшает жировую прослойку.Какие результаты обещают авторы упражнений для похудения лица?В пособиях, предлагающих комплекс гимнастики, пишут о следующих положительных эффектах, которые позволяют получить специально разработанные упражнения:избавление от второго подбородка;уменьшение лица в щеках;приобретение подбородком точеной формы.Даже третий подбородок, если таковой уже есть, станет меньше.Сколько времени нужно уделять гимнастике?Никаких новшеств здесь нет. Чтобы похудеть в лице, нужно уделять занятиям столько же времени, сколько и другим тренировкам на снижение массы тела, то есть как минимум выполнять два полноценных комплекса в неделю. Можно делать гимнастику либо во вторник и пятницу, либо в понедельник и четверг.Все зависит от собственных предпочтений. Другие тренировки для похудения не оказывают влияния на лицо, поэтому упражнения для обретения скул и впалых щек можно выполнять вместе с аэробными и прочими нагрузками. Иными словами, занятия и для похудения тела, и для похудения лица допустимо делать в одни дни, а если в течение рабочей недели на них нет времени, то и в выходные.Упражнения для похудения лицаСуществует огромное количество вариантов упражнений, но наиболее часто встречаемые можно объединить в две альтернативные программы.Представляет собой набор следующих манипуляций:Зажмуривания глаз, выполняемых по 15 раз в каждый из 4 подходов, между которыми делают перерыв в полминуты.Кивков головой вверх и вниз, которые делают тоже в 4 сета по 15 повторов, но с перерывом уже в минуту.Поднятий бровей, выполняемых в 3 подхода с 8-10 повторами в каждому и отдыхом между сетами от 1 и до 2 минут.Нахмуриваний бровных дуг с аналогичным количеством подходов и повторов (3Х8-10), что и поднятий, а также отдыхом в 60-120 секунд после каждого полного цикла.Кивков в бок, которые делают в 5 сетов по 10-12 кивков и 1 минутой отдыха после каждого подхода.Подъемов штанги на бицепс, которые делают по 10 раз в каждом из 10 сетов с минутным отдыхом между ними.Последнее упражнение нужно делать с максимально большими весами, чтобы мышцы на лице натягивалисьПомогают ли упражнения похудеть в лице?Ответ на этот вопрос подсознательно или на своем опыте уже нашел каждый, кто не хочет видеть в зеркале собственное отражение со вторым или даже третьим подбородком. Он очевиден, и, конечно, отрицателен. Описанные выше гимнастические манипуляции и подобные комплексы никоим образом не могут воздействовать на подкожный жир в области лица. Никаких предпосылок для этого нет и не может быть.Любое похудение предполагает соблюдение двух важнейших условий —диеты и тренировки. Жировые отложения образуются не из воздуха, а являются результатом несбалансированного питания. Можно часами выполнять различные упражнения, но если они сопровождаются перееданием, употреблением фаст-фуда и так далее, калории, затрачиваемые человеком на тренировках, вновь возвращаются.Это касается и похудения лица. Сложно себе представить, что получасовое «подергивание» глазами, бровями, ртом и подбородком сможет каким-то чудесным образом заставить жир таять. Предлагаемые упражнения лишь задействуют дерму, а подкожные жировые отложения никоим образом не вовлекают в работу.