Врачи дали простой совет для предотвращения старческого слабоумия

Очень важно проявлять физическую активность.Ее называют «чумой XXI века» – деменция является одной из самых загадочных и страшных болезней современности, поэтому ученые по всему миру пытаются найти способы ее лечения и предотвращения. Так новое американское исследование подтвердило гипотезу о том, что занятия спортом или другой физической активностью могут служить эффективным средством профилактики и замедления развития болезни Альцгеймера.Согласно новому исследованию, проведенному Медицинским факультетом Университета Висконсина, два с половиной часа умеренных физических упражнений в неделю могут задержать развитие болезни Альцгеймера. В ходе исследования ученые использовали данные здоровых людей средних лет, чьи родители стали жертвами старческой деменции, и обнаружили, что у тех из них, кто регулярно занимается умеренными физическими тренировками хотя бы в течение 30 минут – по пять раз в неделю, значительно более устойчивы к страшной болезни. «Наше работа показала, что люди позднего среднего возраста, подверженные риску деменции, но при этом занимающиеся спортом или физически активные, заметно реже получают те биомаркеры, которые связываются с болезнью Альцгеймера. Аналогичным образом, их память и когнитивные функции не страдают от старческих проблем», – объяснили исследователи.Учеными были подробно проанализированы данные 317 человек из 1500 участников, родители всех исследуемых страдали болезнью Альцгеймера, следовательно, они также имели генетическую предрасположенность к старческой деменции. На момент регистрации участников им было от 40 до 65 лет, и все они были здоровы. Предварительно каждый из них прошел оценку биологических факторов, связанных с заболеванием, всестороннюю проверку мозга, а также подробно рассказал о своем питании и образе жизни. Собрав эти данные, ученые каждые два-четыре года сравнивали то, как выглядит мозг людей из группы риска и мозг тех, чьи родители или родственники никогда прежде не страдали от старческой деменции.В результате у многих участников исследования ученые отметили классическую картину развития старческой деменции – при сравнении данных пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше они обнаружили снижение когнитивных способностей и появления биомеркеров заболевания, но эта закономерность нарушалась у целого ряда исследуемых – всех их объединяла любовь к спорту. «Самое интересное, что нам удалось показать, что перемены в образе жизни, в данном случае постоянные физические нагрузки, могут подавлять действие тех факторов риска болезни Альцгеймера, которые ранее считались неизбежными, в том числе и старение», — говорят исследователи.Два других исследования на эту же тему, проведенные в 2014 году в клинической больнице Мейо в Аризоне, показали сходные результаты: они обнаружили, что даже умеренные физические нагрузки в среднем возрасте защищают мозг человека, страдающего от легких когнитивных дисфункций, от наступления деменции в старости.Подводя итог можно сказать, что основная идея всех этих исследований заключается в том, что выполнение в возрасте 50-65 лет легких физических упражнений (в среднем по полчаса, пять раз в неделю) поможет им в более пожилом возрасте сохранить в норме свои когнитивные способности. Важно помнить, что подобный активный образ жизни также окажет положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, баланс холестерина и улучшение настроения.