Эксперты признали, что кофе способствует долголетию

Мифы о вреде напитка не получили подтверждения.Хотя кофеин, содержащийся в этом напитке, провоцирует споры по поводу его пользы для здоровья, пить кофе, прежде всего, полезно, а не вредно.Новое исследование ученых из Университета Колорадо показало: потребление кофе снижает вероятность развития инсульта и сердечной недостаточности, а множество имеющихся в нем антиоксидантов перекрывает некоторые факторы риска.Употребление кофе сокращает возможность инсульта на 8%, сердечной недостаточности – на 7%, заявили исследователи, первоначально ставившие своей задачей изучить степень влияние напитка на сердечно-сосудистое здоровье. В ходе проводившегося ими анализа были учтены данные трех крупных научных работ, в которых рассматривалась корреляция между потреблением кофе и состоянием сердечно-сосудистой системы у людей. В результате, констатировали ученые, они получили существенные доводы о полезности кофе для сердца, мозга и сосудов.«Связь между употреблением кофе и уменьшением риска развития сердечной недостаточности и инсульта была последовательно отмечена во всех трех исследованиях», – отметила ведущий автор проекта доктор Лаура Стивенс.Стивенс добавила, что при исследовании специалисты обнаруживали факты, которые перекликались с выводами более ранних испытаний о том, что кофе обладает потенциалом предотвращать раковые заболевания, защищать от головных болей и набора лишнего веса.Данные качества безусловно делают кофе напитком долголетия, убеждены специалисты.