Названы скрытые опасности употребления мороженого

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Популярное лакомство может навредить здоровью.В мороженом могут содержаться вредные добавки, а его употребление способно вызывать настоящую зависимость. Научные специалисты рассказали о вредных сторонах популярного лакомства.К выбору мороженого следует подходить взвешенно и вдумчиво – купленное лакомство может и навредить здоровью.Растительные жирыВрач Ольга Григорьян рассказала о том, что в дешевом мороженом часто содержатся растительные жиры, включая пальмовое масло. Их потребление вредит тем, что увеличивает уровень «плохого» холестерина в организме, в связи с чем могут развиваться атеросклероз и сахарный диабет.ЗависимостьПо словам специалиста, мороженое – это сочетание сладкого и жирного вкусов, очень сильное для человека. Зависимость, которую может вызывать мороженое, сказала Григорьян, сопоставима с зависимостью от шоколада и фастфуда.Лишний весОльга Григорьян рекомендует употреблять в пищу не более одной порции мороженого в неделю – этот продукт в большом количестве легко может стать причиной появления лишнего веса. Специалист подчеркнула, что покупное мороженое в первую очередь является высококалорийным жироуглеводистым продуктом с небольшим содержанием белка.АллергияВрач Алла Рыжих предупредила о том, что мороженое может навредить состоянию тех людей, у которых есть аллергия на белок коровьего молока.Кроме того, в мороженом зачастую встречается краситель Е102, который может провоцировать развитие аллергических реакций у людей, которые не переносящих аспирин, анальгин, нестероидные противовоспалительные препараты.