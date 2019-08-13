Названы способы устранить головную боль без таблеток

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Как победить мигрень.Европейские исследования показали, что у людей, страдающих мигренью, снижен уровень гормона настроения – серотонина. Эксперты изучили проблему и назвали способы, позволяющие без лекарств купировать боль.Врачи советуют отказаться от употребления глютена и богатой белком пищи, заменив ее на орехи, рис, финики, творог, яйца или куриное филе. Часто головная боль возникает из-за скачков давления, стабилизировать которое помогут прогулки на свежем воздухе. Снять мигрень удастся при помощи массажа висков, который позволяет быстро расслабиться.Легко устранить головную боль помогает йога, а точнее «поза трупа». Главное, не забыть полностью расслабить тело и челюсть. Нехитрое действие «обманет» мозг за счет имитации рефлекса засыпания. Действие гормонов простагландинов, вызывающих мигрень, хорошо снимает имбирь. Корень необходимо просто пожевать.