Врачи назвали фрукты, полезные при артрите

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Что нужно включить в рацион.Британские медики провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что употребляя в пищу определенные фрукты можно снизить боли и воспаление при артрите. Специалисты объяснили, почему людям, страдающим данным заболеванием, полезно включить в рацион следующие фрукты.Красные яблоки содержат антиоксидант кверцетин, который необходим для кожи, суставных хрящей и связок. Содержится он в кожуре – чем ярче цвет, тем больший процент элемента в плоде. Как утверждают ученые, всего четверть одного авокадо помогает ослабить симптомы артрита и является отличной его профилактикой. Арбуз эффективен в качестве мочегонного средства, которое активизирует вывод вредных токсинов из организма. Наполненная каротиноидами и флавоноидами ягода обладает сильными противовоспалительными свойствами.Употребление свежего вишневого сока влияет на уменьшение очагов воспаления и помогает в борьбе с болевыми симптомами. О пользе клубники говорят итоги проведенного учеными эксперимента – женщины съедали более 16 ягод в неделю, что привело к снижению С-реактивного белка в организме, который повышается во время обострения артрита. Мякоть ананаса обладает свойствами, уменьшающими боль. Специалисты советуют включить в недельный рацион от 200 грамм данного фрукта.