Избыток этого элемента в крови повышает риск развития инсульта
Исследователи выяснили, что высокое содержание железа в крови повышает риск развития инсульта. Этот элемент участвует в обеспечении кислородом всего организма.
Недостаток железа в крови может привести к анемии, а переизбыток — спровоцировать печеночные болезни и атеросклероз. Поэтому следует придерживаться баланса его содержания в организме.
Ученые выяснили, что при переизбытке этого элемента замедляется поток крови, что провоцирует образование тромбов.
Эти кровяные сгустки очень опасны, так как закупоривают сосуды, что впоследствии полностью или частично блокирует кровяной поток в сердце и мозг. Это, в свою очередь, может привести к развитию некоторых видов инсульта.
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Добавил penal в категорию Неврология
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