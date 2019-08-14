Избыток этого элемента в крови повышает риск развития инсульта

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Почему следует придерживаться баланса.Исследователи выяснили, что высокое содержание железа в крови повышает риск развития инсульта. Этот элемент участвует в обеспечении кислородом всего организма.Недостаток железа в крови может привести к анемии, а переизбыток — спровоцировать печеночные болезни и атеросклероз. Поэтому следует придерживаться баланса его содержания в организме.Ученые выяснили, что при переизбытке этого элемента замедляется поток крови, что провоцирует образование тромбов.Эти кровяные сгустки очень опасны, так как закупоривают сосуды, что впоследствии полностью или частично блокирует кровяной поток в сердце и мозг. Это, в свою очередь, может привести к развитию некоторых видов инсульта.