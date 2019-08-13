Названа медицинская процедура, способная вызвать рак

Не самый лучший способ оздоровления.Устройства, предназначенные для вдыхания витаминов в виде пара, могут вызвать риск заболевания раком.Внешне такой гаджет напоминает электронную сигарету, внутри которых находится специальная жидкость. Под действием нагревания она превращается в пар, содержащий витамины (в основном, В12).Однако специалисты предупреждают, что вдыхание витаминов — определенно не самый лучший способ оздоровления организма. Да сама жидкость в электронных сигаретах, даже без никотина, не может считаться безопасной.В частности, врачи заключили, что вдыхание витаминного пара повышает риск развития рака легких.