Диетологи назвали идеальный завтрак для худеющих

Наиболее актуально для лета.Эксперты в области диетологии и здорового питания рассказали об уникальном завтраке, который является очень вкусным и при этом помогает ударными темпами избавляться от лишнего веса.Причем наиболее актуален такой подход в еде в летнее время.По версии диетологов, завтрак для похудения включает стакан малины или клубники.Чудодейственный эффект похудения объясняется тем, что в этих продуктах содержится много растительной клетчатки, которая поддерживает работу кишечника и стимулирует снижение аппетита. По словам экспертов, увеличение клетчатки на 8 граммов на каждый 1000 калорий приводит к потере 4,5 фунта веса.Примечательно, что клубнику и малину лучше сочетать с овсянкой. Это блюдо помогает на 20% быстрее сжигать лишний вес, чем без каши.Эксперты добавили, что такой завтрак не повышает уровень сахара. Клубника и малина являются природными продуктам, в их состав входит фруктоза. Она усваивается гораздо лучше, чем глюкоза, и не имеет серьезных отрицательных последствий.Кроме того, указанные ягоды содержат массу полезных веществ, которые оздоравливают и повышают уровень обмена веществ, гарантируя похудение при условии следования правилам здорового питания.