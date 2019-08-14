Врач рассказал о пользе стресса для здоровья

Он помогает расширить границы.Небольшой стресс повышает устойчивость человека к возможным будущим проблемам. Такое мнение высказала с докладе на съезде Американской психологической ассоциации психолог, доктор наук Лиза Дамур.Ученая объясняет, что стресс появляется, когда человек действует на пределе — в такие моменты это помогает расширить границы своих возможностей.Психолог отмечает, что стресс вызывают разные события — как хорошие, так и плохие. Стрессы от увольнения и рождения ребенка — разные по природеДамур предупреждает, что стресс опасен, когда он становится хроническим или имеет травматическое происхождение.Состояние тревоги психолог называет внутренней системой сигнализации, которая, судя по всему, передается эволюционным путем и предупреждает человека об угрозах. По ее мнению, важно относиться к этому состоянию с правильной точки зрения, и тогда можно будет использовать его эффективно.При этом Дамур людям, которые чувствуют себя подавленными, постараться снизить уровень стресса — с помощью специалистов, или чтения книг.Психолог также предупредила, что состояние постоянного счастья — может привести к негативным результатам.