Медики назвали безопасную громкость музыки в наушниках

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как не повредить органы слуха.Специалисты в области здравоохранения рассказали о безопасной громкости, на которой стоит прослушивать музыку в наушниках, чтобы не повредить органы слуха.Существуют довольно жесткие стандарты, регулирующие максимальную громкость музыки в наушниках. Считается, что громкость звучания наушников не должна превышать восемьдесят децибел, однако многие производители гаджетов не соблюдают ограничения, поэтому в продаже можно встретить наушники, громкость которых превышает сто децибел.Если слушать музыку в наушниках на слишком высокой громкости, то можно не только повредить слух, но и спровоцировать развитие полной глухоты, так что шутить с этим ни в коем случае не стоит — уверяют медики. Соответственно, не стоит повышать громкость слишком сильно.«Предельный уровень — это пятьдесят-шестьдесят децибел. Если вы будете слушать музыку в наушниках на такой громкости, то убережете себя от развития тугоухости. Но не стоит забывать о перерывах, которые нужно регулярно устраивать между сеансами прослушивания. Длительность перерывов должна составлять два-три часа — за это время органы слуха успевают восстановиться после сильной нагрузки», — говорят медики, отмечая, что слух, поврежденный громкими наушниками, уже невозможно восстановить.