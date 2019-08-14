В популярном лекарстве для «сердечников» нашли опасное вещество

Чем опасен корвалол.Врачи рассказали о веществах, из которых состоит такое популярное лекарство, как корвалол. И как оказалось, в нем больше вреда, чем пользы.В основу препарата входят следующие вещества: спирт и фенобарбитал, которые вызывают привыкание и даже зависимость. Поэтому лекарство имеет ряд побочных эффектов.Как утверждают эксперты, зависимость от этих веществ появляется спустя 1–2 недели с начала приема.Дело в том, что сердечники, для которых предназначены эти капли, начинают постепенно увеличивать дозу, что обусловливает развивающуюся зависимостью от некоторых его компонентов.Кроме того, медики подчеркивают, что у больного действительно улучшается состояние, но только потому, что медикамент снимает так называемую «ломку».