В популярном лекарстве для «сердечников» нашли опасное вещество
Врачи рассказали о веществах, из которых состоит такое популярное лекарство, как корвалол. И как оказалось, в нем больше вреда, чем пользы.
В основу препарата входят следующие вещества: спирт и фенобарбитал, которые вызывают привыкание и даже зависимость. Поэтому лекарство имеет ряд побочных эффектов.
Как утверждают эксперты, зависимость от этих веществ появляется спустя 1–2 недели с начала приема.
Дело в том, что сердечники, для которых предназначены эти капли, начинают постепенно увеличивать дозу, что обусловливает развивающуюся зависимостью от некоторых его компонентов.
Кроме того, медики подчеркивают, что у больного действительно улучшается состояние, но только потому, что медикамент снимает так называемую «ломку».
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Кардиология
Добавить комментарий