Названы диеты, которые могут спровоцировать закупорку сосудов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Далеко не все системы питания так эффективны и полезны, как принято о них думать: кетодиета, сыроедение и Whole 30 —навредят здоровью.СыроедениеСыроедение называют более жесткой формой вегетарианства: в пищу употребляются только сырые продукты, не подвергшиеся термической обработке, — мясо, рыба, морепродукты, фрукты, овощи, грибы и молочные продукты. Считается, что сыроедение насыщает организм витаминами и микроэлементами, которые невозможно получить из приготовленной пищи. К тому же эта система питания — одна из самых эффективных диет.Кристофер Гарднер, диетолог и директор Исследовательского центра проблем питания в Стэнфорде, готов с этим поспорить: по его словам, сыроедение опасно для здоровья. Чтобы набрать необходимые 2000 ккал в день, сыроеду придется съесть 90 помидоров, 38 морковей или 60 тарелок листьев капусты. «Такое количество сырой растительной пищи абсолютно неприемлемо», — считает Гарднер.Исследования показали, что 25 % женщин и 15 % мужчин, которые придерживались сыроедения более трех лет, имели слишком низкий индекс массы тела. В результате диеты у 30 % женщин пропала менструация — из-за недостатка жиров в организме.По словам диетолога, приготовленная пища не только вкуснее, но и полезнее сырых продуктов: она улучшает пищеварение и насыщает организм антиоксидантами — верными защитниками от болезней и преждевременного старения. Не забывайте и том, что продукты, не прошедшие термическую обработку, могут вызвать инфекцию.КетодиетаКетодиета была разработана неврологами в начале XX века для лечения больных эпилепсией, а в конце 1990-х стала популярна за пределами больниц. Главное условие диеты — полный отказ от сахара и мучного. Под запретом также переработанные мясные продукты (колбаса, сосиски), овощи с высоким содержанием крахмала (кукуруза и картофель), фрукты, сухофрукты, а также алкоголь. В списке разрешенных продуктов — растительное и сливочное масло, орехи, яйца, грибы, мясо, птица, рыба и морепродукты, овощи с высоким содержанием клетчатки и кисломолочные продукты.Основу кетодиеты составляют жиры — до 90 % рациона. Белки занимают 7 % от общей массы продуктов, а углеводы — всего 3 %. По мнению диетологов, преобладание в рационе жиров может привести к проблемам с кишечником и закупорке сосудов. Кроме того, кетодиета повышает риск образования камней в почках.Whole 30Диета Whole 30 («все 30 дней» — англ.) была разработана 10 лет назад супругами-диетологами Далласом и Мелиссой Хартвиг. За последние несколько лет эта система питания успела стать настоящим трендом: Whole 30 обещает быстро избавить от лишних килограммов за счет отказа от молочных и зерновых продуктов, бобовых (включая сою), спиртного, сахара, а также любых полуфабрикатов в течение 30 дней.Диетологи сходятся во мнении, что Whole 30 может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Дело в том, что для нормальной работы организму необходимо сбалансированное питание, которое включает зерновые и кисломолочные продукты, богатые кальцием и клетчаткой.Если вы все же решили попробовать Whole 30, имейте в виду, что после окончания диеты вашему организму снова придется перестраиваться и привыкать к продуктам, от которых вы ранее отказались. Такие радикальные перемены могут привести к заболеваниям кишечника.ПалеодиетаПалеодиету часто называют «диетой пещерного человека» — ее сторонники утверждают, что пища, которая была доступна пещерным людям до развития сельского хозяйства, наиболее полезна и естественна для человека. В основе рациона — продукты с низким содержанием углеводов и большим количеством жиров: овощи, фрукты, рыба, мясо, орехи и растительные масла. Молочные продукты, крупы, сахар и алкоголь находятся под запретом.Хотя этой системы питания придерживаются многие звезды и «ангелы» Victoria’s Secret, диетологи советуют взвесить все «за» и «против», прежде чем выбрать палеодиету. «Эта диета имеет мало общего с рационом пещерного человека, — считает Гарднер. — Наши предки не ели мясо 24 часа в сутки; основой их рациона были сложные углеводы, которых больше всего в растительной пище, — злаки, бобовые, овощи и молочные продукты. Поэтому исключать их из рациона в корне неправильно».ВегетарианствоВегетарианство, подразумевающее полный отказ от продуктов животного происхождения, давно перестало быть редким явлением. У этой системы питания много плюсов, включая ускорение обмена веществ и контроль за весом; также считается, что вегетарианство позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.В то же время диетологи считают, что отказ от мяса и других продуктов животного происхождения может повлечь неприятные последствия. Исследования показали, что вегетарианцы не получают достаточное количество витамина B12, фолиевой кислоты (витамин В9) и железа — эти необходимые организму компоненты содержатся в продуктах животного происхождения.«Придерживаться вегетарианства или нет, личное дело каждого, но я против жестких ограничений в питании, — говорит Гарднер. — Несбалансированный рацион всегда негативно сказывается на здоровье, что может привести к анемии, гастриту, язве и другим болезням желудка. Продукты животного происхождения содержат важные для работы организма аминокислоты, поэтому я советую придерживаться менее жесткой формы вегетарианства и оставить в рационе кисломолочные продукты, яйца, рыбу и морепродукты»