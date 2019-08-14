Медик назвала продукты, помогающие при упадке сил

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ряд продуктов способны быстро повысить настроение и работоспособности, придать бодрости и дополнительных сил, потому их стоит ежедневно вводить в свой рацион.Людям, которые заняты умственным трудом, постоянно необходимо подпитывать свой мозг железом. Именно этого микроэлемента многим катастрофически не хватает. Восполнить его нехватку, особенно когда нужно сосредоточиться и максимально обработать объемную информацию в сжатые сроки, помогут зеленые яблоки, гречка или черный хлеб.Также благоприятно воздействует куриная либо говяжья печень, а в сезон – спелые гранаты.«Нередко работники офисов жалуются на периодическое ухудшение памяти. Чтобы исправить такую ситуацию, а лучше и вовсе ее предотвратить, следует как можно чаще включать в рацион морковь, ананас, авокадо. Особенно перед важным днем, совещанием ил экзаменом рекомендуется включать в рацион такие продукты, например, приготовив з них салат», -посоветовала врач.Заправить его лучше оливковым или горчичным маслом. Воспринимать новую информацию помогают продукты, богатые витаминами группы В. Для этого чаще включайте в свой рацион морепродукты и перекусывайте горсточкой орешков. А избавиться от ощущения «тяжелой головы» поможет глюкоза, которая является отличным источником энергии для нервных клеток.«Но не стоит забывать, что полученная из пирожных, тортов и конфет глюкоза быстро поступает в кровь, но так же ее концентрация в крови снижается. Зато такие перекусы негативно отражаются на фигуре. Потому получить все необходимые элементы куда полезнее и целесообразнее из овощей и фруктов, мюсли или сухофруктов», — говорит эксперт.Кроме того, при постоянной загруженности и умственном труде важен витамин С, который помогает кровеносным сосудам мозга. Употреблять богатые им продукты нужно ежедневно, так как отложить «про запас» организм его просто не сможет. Потому ежедневно в рационе должны присутствовать на выбор любые сезонные свежие ягоды, грейпфрут, стакан замороженной в сезон смородины либо натуральный морс из этих ягод, пара апельсинов или фреш, квашенная капуста. помогут улучшают мозговой кровоток.