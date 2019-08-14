Медик назвала продукты, помогающие при упадке сил
Людям, которые заняты умственным трудом, постоянно необходимо подпитывать свой мозг железом. Именно этого микроэлемента многим катастрофически не хватает. Восполнить его нехватку, особенно когда нужно сосредоточиться и максимально обработать объемную информацию в сжатые сроки, помогут зеленые яблоки, гречка или черный хлеб.
Также благоприятно воздействует куриная либо говяжья печень, а в сезон – спелые гранаты.
«Нередко работники офисов жалуются на периодическое ухудшение памяти. Чтобы исправить такую ситуацию, а лучше и вовсе ее предотвратить, следует как можно чаще включать в рацион морковь, ананас, авокадо. Особенно перед важным днем, совещанием ил экзаменом рекомендуется включать в рацион такие продукты, например, приготовив з них салат», -посоветовала врач.
Заправить его лучше оливковым или горчичным маслом. Воспринимать новую информацию помогают продукты, богатые витаминами группы В. Для этого чаще включайте в свой рацион морепродукты и перекусывайте горсточкой орешков. А избавиться от ощущения «тяжелой головы» поможет глюкоза, которая является отличным источником энергии для нервных клеток.
«Но не стоит забывать, что полученная из пирожных, тортов и конфет глюкоза быстро поступает в кровь, но так же ее концентрация в крови снижается. Зато такие перекусы негативно отражаются на фигуре. Потому получить все необходимые элементы куда полезнее и целесообразнее из овощей и фруктов, мюсли или сухофруктов», — говорит эксперт.
Кроме того, при постоянной загруженности и умственном труде важен витамин С, который помогает кровеносным сосудам мозга. Употреблять богатые им продукты нужно ежедневно, так как отложить «про запас» организм его просто не сможет. Потому ежедневно в рационе должны присутствовать на выбор любые сезонные свежие ягоды, грейпфрут, стакан замороженной в сезон смородины либо натуральный морс из этих ягод, пара апельсинов или фреш, квашенная капуста. помогут улучшают мозговой кровоток.
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