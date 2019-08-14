Назван орех, существенно снижающий уровень холестерина

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Как выяснили исследователи Университета Пенсильвании, в грецких орехах содержится много нужных для человека жиров.Кроме того, белок, марганец и медь влияют на снижение уровня холестерина, укрепляют сердце и кости. Также ореховое масло необходимо для хорошей деятельности мозга.Отдельно стоит сказать о полезное свойство кислоты в грецких орехах. Результаты исследования показали, что альфа-линоленовая кислота способна снижать уровень кровяного давления. Чтобы избежать опасности сердечно-сосудистых заболеваний и привести показатели давления в норму, стоит добавлять эти плоды в свой рацион.Эксперт Крис-Этертон рекомендует исключать вредные жирные продукты и переходить на обезжиренное молоко с грецкими орехами. Также специалист советует снизить потребление соли и обратить большую внимание на овощи.