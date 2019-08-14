Врачи объяснили, какие продукты влияют на гормоны
Когда нарушается их баланс, хрупкое равновесие рушится, и возникают проблемы со здоровьем.
Как привести их в порядок?
Тестостерон
Это мужской гормон. Он влияет на кости, мышцы, на мужское либидо.
Чтобы повысить гормон нужно есть соевые продукты (тофу, эдамамэ), гранат, виноград, изюм, тунец и яйца. Снижают же его концентрацию мука пшеницы и алкоголь.
Эстроген
Женский гормон влияет на менструальный цикл, рост груди. Мужчинам он также важен, так как укрепляет кости. Проблемы с эстрогеном чаще всего имеют люди с лишним весом. Опасно то, что мало эстрогена и много тестостерона может довести женщину до операционного стола. Доказано, что это одна из причин рака груди.
Нормализовать выработку эстрогена помогает цельная соя, фрукты, брокколи и цветная капуста.
Адреналин
Этот гормон помогает крови приливать к мышцам, питая их. Избыток адреналина приводит к раздражительности, плохому сну, чувству тревоги, головокружениям. Контролировать этот гормон помогают физические упражнения и йога.
Кортизол
Этот гормон выделяется в большом количестве при стрессе. Он помогает поддерживать баланс воды в организме и не даёт давлению прыгать. Оказывает влияние кортизол и на либидо, иммунитет и работу системы ЖКТ. При высоком уровне этого гормона эти системы начинают работать неправильно. Кроме того, появляется акне и лишний вес. Специалисты советуют справляться со стрессом, чтобы не давать кортизолу шалить.
Инсулин
Этот гормон также очень важен. Он регулирует сахар в крови. Повысить чувствительность организма к инсулину помогают физические упражнения. Но перед тренировкой важно поесть. Специалисты рекомендуют сделать за 40 минут до спортзала, а также через полчаса после него.
Нужно отметить, что стоит хотя бы ежегодно проверять свои гормоны и не затягивать с визитом к медикам.
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