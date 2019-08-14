Врачи назвали продукты, которые могут защитить зрение

При постоянной работе с гаджетами в пищу нужно употреблять богатые витаминами и омега-3 жирными кислотами продукты, сообщила профессор Елена Гришина.По словам российского ученого Елены Гришиной, постоянное использование в течение дня компьютера и мобильного телефона дает особенно большую нагрузку на глаза. Длительная работа с электронными устройствами может провоцировать развитие близорукости и синдрома сухого глаза.Людям, чей образ жизни связан с необходимостью проводить много времени, глядя в экран гаджетов, Гришина рекомендует обязательно употреблять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами – прежде всего, рыбу. По мнению эксперта, особенно хороши в деле защиты зрения скумбрия и сельдь.Также ученый посоветовала налегать на овощи и фрукты. В частности, очень полезны растительные продукты, содержащие каротиноиды. Прекрасные образцы этих веществ – лютеин и зеаксантин – положительно влияют на остроту зрения человека, а также сохраняют в норме структуру сетчатки. Источниками этих компонентов являются морковь, сельдерей, кукуруза, апельсины.Гришина пояснила, что после 40 лет необходимо проходить ежегодный осмотр у офтальмолога, поскольку, начиная с этого возрастного порога, для человека увеличивается вероятность развития таких серьезных заболеваний, как глаукома и катаракта.«К сожалению, далеко не все при работе за компьютером соблюдают обязательный для поддержки зрения режим отдыха — каждого часа взаимодействия с монитором нужно устраивать перерыв на 5-10 минут», — заметила ученый.