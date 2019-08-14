Медики назвали полезные свойства жасмина

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Божественный аромат дерева жасмин оказывает такое влияние на наш организм, при котором выделяются химические вещества, повышающие настроение, энергию и уменьшающие беспокойство.На этом удивительные свойства приятного и знакомого всем нам с детства аромата не заканчиваются.Способствует похудениюДушистый зелёный, чёрный или чай улун с жасмином и естественно сладким, цветочным вкусом оказывает положительный эффект в снижении веса. Благодаря высокому уровню катехинов, жасминовый чай ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию большего числа калорий.Успокаивает тело и разумИсследования показывают, что аромат жасмина в виде чая или нанесённый на кожу, имеет расслабляющий эффект. На самом деле, происходит ослабление вегетативной нервной активности и снижение частоты сердечных сокращений. Богатый антиоксидантами, жасминовый чай имеет мягкий седативный эффект, который расслабляет тело, ум, успокаивает кашель, помогает контролировать кровяное давление.Насыщает кожуТрадиционно использующиеся для восстановления кожи, эфирные масла и растительные экстракты повышают упругость и увлажняют кожу, избавляя её от сухости. Природные антибактериальные свойства жасмина повышают иммунитет кожи и её защитные функции.Облегчает больСпазмолитические свойства жасмина эффективные при мышечных болях, спазмах и растяжениях. Традиционно, эссенция этого мощного растения с давних пор использовалась во время родов в качестве обезболивающего свойства. Недавние исследования подтвердили спазмолитическую эффективность жасмина.