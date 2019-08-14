Медики назвали полезные свойства жасмина
На этом удивительные свойства приятного и знакомого всем нам с детства аромата не заканчиваются.
Способствует похудению
Душистый зелёный, чёрный или чай улун с жасмином и естественно сладким, цветочным вкусом оказывает положительный эффект в снижении веса. Благодаря высокому уровню катехинов, жасминовый чай ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию большего числа калорий.
Успокаивает тело и разум
Исследования показывают, что аромат жасмина в виде чая или нанесённый на кожу, имеет расслабляющий эффект. На самом деле, происходит ослабление вегетативной нервной активности и снижение частоты сердечных сокращений. Богатый антиоксидантами, жасминовый чай имеет мягкий седативный эффект, который расслабляет тело, ум, успокаивает кашель, помогает контролировать кровяное давление.
Насыщает кожу
Традиционно использующиеся для восстановления кожи, эфирные масла и растительные экстракты повышают упругость и увлажняют кожу, избавляя её от сухости. Природные антибактериальные свойства жасмина повышают иммунитет кожи и её защитные функции.
Облегчает боль
Спазмолитические свойства жасмина эффективные при мышечных болях, спазмах и растяжениях. Традиционно, эссенция этого мощного растения с давних пор использовалась во время родов в качестве обезболивающего свойства. Недавние исследования подтвердили спазмолитическую эффективность жасмина.
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