Названа самая эффективная диета по группе крови

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В 1990 годах прошлого века доктор-натуропат Питер Д’Адамо и писательница Кэтрин Уитни выпустили книгу «4 группы крови — 4 пути к здоровью».На обложке ее авторы заявили: «Самую лучшую диету для вас определяет только группа вашей крови».Вот уже несколько десятилетий сотни тысяч людей в мире пытаются похудеть по системе, предложенной американским доктором. В своей книге Д’Адамо не только объяснил суть своей идеи, но и предложил подробное меню людям с каждой из четырех групп крови. Правда, чтобы узнать абсолютно все подробности диеты (когда, сколько и что можно есть), придется купить саму книгу или хотя бы «готовое меню» на одном из многочисленных платных сайтов. На бесплатных указаны только полезные и вредные продукты.1 группа «Охотник». В эту группу входит 33,5% населения планетыОсобо полезные продукты:мясо (исключение — свинина), рыба, морепродукты, овощи и фрукты (кроме кислых), ржаной хлеб, зеленый чай, травяные чаи с шиповником, имбирем, мятой, кайенским перцем, лакрицей, липой, сельтерская водаИзбегать:капуста (кроме брокколи), пшеница с кукурузой и все изделия из них, маринады, кетчупы, кофе, крепкие напитки, напитки и чаи с алоэ, зверобоем, эхинацеей, клубничными листьямиНейтральные продукты:пиво, красное и белое вина, чай из ромашки,женьшеня, шалфея, валерианы, листьев малины2 группа «Земледелец». Это почти 40% населения ЗемлиОсобо полезные продукты:молочные (нежирный сыр, кисломолочные продукты), соевое молоко, тофу, бобовые, ананасы, кофе, зеленый чай, красное вино, соки — морковный, ананасовый, грейпфрутовый, вишневый, вода с лимонным сокомИзбегать:мясо, молочные продукты, изделия из пшеницы, перец (любой), мороженое, сахар, масло — кукурузное и арахисовое, камбала, палтус, селедка, икра, морепродукты, апельсины, мандарины, ревень, папайя, бананы, кокосы, апельсиновый сок, черный чай, все содовые напиткиНейтральные продукты:кисломолочные и нежирные сыры, творог, брынза3 группа «Странник, кочевник». Таких «кочевников» в мире 20,6%Особо полезные продукты:мясо (исключение — куриное, утиное), молочные продукты(лучше — кисломолочные, обезжиренные), яйца, крупы (кроме гречневой и пшеничной), бобовые, овощи (кроме томатов), фруктыИзбегать:морепродукты (моллюски, крабы, креветки), свинина, куриное и утиное мясо, томатный сок, содовые напитки, кукуруза, оливки, чечевица, арахисНейтральные продукты:продукты из сои, апельсиновый сок, пиво, вино, кофе, черный чай4 группа. Этой группе можно есть почти все! Таких во всем мире 7-8%Особо полезные продукты:мясо — баранина, кролик, индейка; рыба, молочные продукты, тофу, бобовые, оливковое масло, масло тресковой печени, орехи — арахис, грецкие; крупы, овощи (кроме болгарского перца), фрукты (кроме кислых), кофе, зеленый чай, чаи из ромашки, женьшеня, имбиря, шиповника, эхинацеи, боярышникаИзбегать:красное мясо, ветчина и бекон, семена подсолнечника, гречневаякрупа, пшеница и кукуруза, алоэ, сенна, липа и чаи из нихНейтральные продукты:пиво, вино, чай из мяты, валерианы, малины.