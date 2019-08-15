Генетики рассказали, что именно от отцов наследуют дети

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Исследователям из США удалось установить, какие черты и особенности дети наследуют именно от отцов.Ученые выяснили, что отцовские гены куда сильнее, нежели материнские, а поэтому и оказывают на детей куда большее влияние. Основное количество выводов специалисты смогли подтвердить экспериментально, используя грызунов.Эксперты установили, что внешние данные малыш во многом берет от отца. Поэтому будущим мамам стоит обращать внимание не только на внутренний мир своего партнера, но и на его внешность, уверены ученые. Данное правило актуально и для явных изъянов и несовершенств во внешнем облике.Специалисты также полагают, что от отца к ребенку переходит склонность к некоторым психическим расстройствам и ожирению. Например, если “папаша” страдает шизофренией или имеет слабое сердце, то и у его ребенка, с большой долей вероятности, эти недуги будут присутствовать.Самым неожиданным выводом исследователей стало то, что в ДНК человека закладываются также страхи и фобии, а значит они тоже могут переходить по наследству.