Врачи объяснили, чем грозит переизбыток кальция в организме

Это тот микроэлемент, который можно принимать только после консультации с врачом.Часто мы необдуманно самостоятельно начинаем пить кальций, однако это наносит вред.При назначении препаратов кальция, врач ориентируется на: ваш пол, возраст, сопутствующие заболевания, результаты анализов, рН желудка, физическую активность и другие факторы.Большинство из нас с пищей сьедает достаточное количество кальция, однако он плохо усваивается. Чтобы кальций оказался в нужном месте, ему необходимы другие микроэлементы и витамины.Если у вас имеется дефицит магния и кремния, то кальций усваиваться не будет.Если у вас имеются низкие уровни витаминов Д3 и К2 – кальций усваиваться также не будет. Более того, препарат кальция в таком случае может навредить организму.Формы кальцияКарбонат кальция – подходит только тем, у кого нормальная или повышенная кислотность. Данная форма имеет выраженое антацидное действие, то есть снижает кислотность желудочного сока. Чаще всего у людей старше 30 кислотность пониженная.При таких условиях всасывание кальция карбоната затруднено (0-2%), и это может вызывать отрыжку, метеоризм, диарею/запор, боли в желудке. Эта форма не подходит людям при почечнокаменной болезни и приеме антибиотиков.Кальций производят из яичной скорлупы, раковин устриц, из морских губок и коралловых полипов. Чаще всего в наших аптеках встречается именно он.Цитрат кальция – биодоступность намного выше чем у карбоната. Для усвоения этой формы кальция соляная кислота не требуется, его усвоение не зависит от состояния кислотности пищеварительного тракта, в результате чего его биодуступность достигает 44%.При нормальном уровне кислотности желудочного сока усвоение этого вида кальция в 2,5 раза выше, чем у карбоната. При низкой кислотности желудка биодоступность цитрата выше карбоната в 11 раз.Он не влияет на желудочную кислоту, поэтому более предпочтителен в качестве источника кальция для людей с пониженным и нормальным ее уровнем. Цитрат кальция ощелачивает мочу, что благоприятно сказывается при воспалениях мочеполовой системы и предупреждает мочекаменную болезнь.