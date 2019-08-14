Диетологи рассказали о влиянии молока на похудение

Исследование провели в США.Специалисты из Соединенных Штатов Америки, рассказали о продуктах, которые помогут похудеть вам в два раза быстрее. Их употребление позволяет стать меньше в размерах за рекордно короткий срок.Были проведены ряд исследований, которые показали, что женщины, которые пьют молоко, с процентом жирности 0, сбрасывают вес на глазах. В эксперименте участвовало определенное количество женщин, которым прописали одну и ту же диету, и написали для них программу тренировок. Единственное, что их различало – напиток, который они употребляли. Добровольцев поделили на две группы. Одна группы употребляла обезжиренный молочный продукт, а вторая пила совершенно другой напиток.Результаты оказались следующими – те, кто пил молоко, значительно сбросили в весе, в отличии от другой группы. Объясняют это наличием витамина D в продукте. Он способствует сбросу лишнего веса. А у людей, которые страдают ожирением, нехватка именно этого витамина.Сейчас, люди пытаются не употреблять молоко животного происхождения. Они выбирают соевое, либо же миндальное. Они считают, что оно более полезно, и для этого не использовали животных. А всё дело в том, что в таком молоке практически нет нужных витаминов, а это способствует набору лишнего веса, и даже к развитию различных болезней.Чтобы знать наверняка, вам лучше всего обратиться к соответствующему врачу, и пройти полное обследование у него.