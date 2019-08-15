Врачи назвали наиболее полезные для лета фрукты

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Особенности питания в жару.Наш организм очень мудр и всегда дает нам подсказки, которые важно замечать, чтоб сохранять здоровье и хорошее самочувствие. Многие часто упускают эти сигналы потому, что из-за неправильного питания в организме произошли определенные сбои, и теперь овощи кажутся невкусными, а на ночь хочется бургер или упаковку конфет.Чтобы снова научиться слышать свое тело, важно правильно очистить организм и рецепторы, восстановив все настройки и процессы.Что важно знать про питание летом?Летом процессы пищеварения замедляются, организм тратит большую часть энергии на поддержание нужной температуры тела в жаркое время.Также в это время года возрастает нагрузка на сердце и сосуды, и желательно не увеличивать ее дополнительно еще и чрезмерным количеством животных продуктов в рационе. Кстати, по той же причине меня удивляют люди, которые проповедуют ЗОЖ и при этом призывают интенсивно тренироваться в +30 прямо под палящим солнцем.Думаю, вы часто замечали, что в жару аппетит слабеет, и во время обеда выбор чаще падает не на большую порцию борща с хлебом, а на более легкие продукты. Это и есть подсказка организма.А теперь дополнительная подсказка от меня: летний рацион должен состоять преимущественно из растительных продуктов. Чем больше растительной пищи, тем лучше вашему организму. В жаркую погоду откажитесь от красного мяса, уменьшите количество белого мяса, рыбы и яиц в рационе. Лучше налегайте на фрукты и овощи, не зря их так много летом.Постарайтесь сказать твердое “нет” молочным продуктам — с ними вам точно не удастся попрощаться с отечностью и вздутиями.Такое же твердое “нет” желательно сказать алкогольным напиткам, рафинированному сахару, изделиям из белой муки и жареной пище, причем желательно продлить это “нет” не только на летний период.Старайтесь избегать острых и согревающих продуктов, лучше выбирайте охлаждающие и свежие вкусы — зелень, яблоки, ягоды.Не забывайте про воду, ведь так важно увлажнять и поддерживать клеточки тела. Пейте от 2-х литров воды в день. При этом вода должна быть не холодной, а комнатной температуры, чтобы организму не приходилось расходовать энергию на ее нагревание. Если вам сложно пить много простой воды, добавьте туда ягоды и лимон, также обратите внимание на кокосовую воду. Я часто пью ее летом, она утоляет не только жажду, но и аппетит.Фрукты и овощи — наши лучшие друзья летом, они одновременно очищают и питают наш организм, при этом еще и легко усваиваются. А зелень и вовсе можно назвать летним лекарством: хлорофилл насыщает наши клетки и ткани кислородом, антиоксидантами и витаминами. Ежедневное присутствие зелени в рационе — прекрасный подарок всему организму.Впрочем, не стоит забывать и про крупы: они служат источником энергии и отвечают за поддержание здоровья нервной системы. Завтракайте и обедайте перловкой, спельтой, булгуром, зеленой гречкой и киноа. В качестве эксперимента попробуйте заменить животный белок на растительный: киноа, зеленая чечевица, бобовые, черный рис, орехи, семена чиа, и уже в первый день вы заметите разницу в ощущениях.Прислушивайтесь к своему организму и внимательно заботьтесь о нем в любое время года.