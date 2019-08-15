Медики рассказали, какие сковородки могут привести к диабету

Всему виной покрытие.Академики провели эксперимент, с помощью которого доказали, что постоянное использование сковородок может привести к диабету.Медики считают, что на развитие недуга воздействуют антипригарное и водоотталкивающее покрытие.Дело в том, что производители для изготовления таких сковородок используют элементы, которые могут навредить здоровью человека.В новом научном исследовании, которое посвящено данному вопросу, приняли участие более тысячи человек, которых поделили на несколько групп.Первая группа питалась едой, приготовленной на сковородке с антипригарным покрытием, а вторая – искала другие пути приготовления еды.В итоге было установлено, что у испытуемых с первой группы риск возрос на 20%. А по истечении 10 лет, был обнаружен диабет.Академики рекомендуют, следить за сахаром и заниматься спортом, чтобы минимизировать риски развития диабета.