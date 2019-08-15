Медики рассказали, какие сковородки могут привести к диабету
Академики провели эксперимент, с помощью которого доказали, что постоянное использование сковородок может привести к диабету.
Медики считают, что на развитие недуга воздействуют антипригарное и водоотталкивающее покрытие.
Дело в том, что производители для изготовления таких сковородок используют элементы, которые могут навредить здоровью человека.
В новом научном исследовании, которое посвящено данному вопросу, приняли участие более тысячи человек, которых поделили на несколько групп.
Первая группа питалась едой, приготовленной на сковородке с антипригарным покрытием, а вторая – искала другие пути приготовления еды.
В итоге было установлено, что у испытуемых с первой группы риск возрос на 20%. А по истечении 10 лет, был обнаружен диабет.
Академики рекомендуют, следить за сахаром и заниматься спортом, чтобы минимизировать риски развития диабета.
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