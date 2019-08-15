Эти продукты помогут защитить сосуды от тромбов

Что полезно для сердца.Врачи дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут защитить здоровье сердца.Например, для здоровья сердца важен имбирь, поскольку он улучшает циркуляцию крови и не дает образоваться сгусткам в сосудах, что предотвращает развитие тромбоза.Не менее полезным является зеленый чай, который в своем составе имеет антиоксиданты, которые улучшают структуру кровеносных сосудов.Медики советуют ежедневно употреблять 3–4 кружки данного напитка.К слову, чеснок, который многим не нравится из-за специфического запаха из-за рта, чистит кровь от вредного холестерина и увеличивает выработку «хорошего».Кроме того, научные сотрудники доказали, что интенсивное освещение помогает защитить человека от различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.