Эти продукты помогут защитить сосуды от тромбов

Что полезно для сердца.

Врачи дали несколько действенных рекомендаций, которые помогут защитить здоровье сердца.

Например, для здоровья сердца важен имбирь, поскольку он улучшает циркуляцию крови и не дает образоваться сгусткам в сосудах, что предотвращает развитие тромбоза.

Не менее полезным является зеленый чай, который в своем составе имеет антиоксиданты, которые улучшают структуру кровеносных сосудов.

Медики советуют ежедневно употреблять 3–4 кружки данного напитка.

К слову, чеснок, который многим не нравится из-за специфического запаха из-за рта, чистит кровь от вредного холестерина и увеличивает выработку «хорошего».

Кроме того, научные сотрудники доказали, что интенсивное освещение помогает защитить человека от различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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