Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам

Часто можно заметить, что после употребления некоторых продуктов тело человека отекает, возникают мешки под глазами. На утро эти сюрпризы никак не утешат.Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, почему так происходит и от каких продуктов возникает отек.Отеки и соленоеЗдесь две стороны медали: много соли плохо и отсутствие соли плохо.Чем больше натрия в крови, тем больше воды он удерживает в тканях. Однако если исключить соль совсем, то вы обезвоживаете организм и он начинает запасать воду и натрий из продуктов, что опять же приведет к отекам.Поэтому рекомендуется умеренное потребление соли: 5 граммов в сутки, включая соль в пищевых продуктах и напитках. Это примерно 1 чайная ложка.Если и это не помогает, то стоит обратиться к врачу.Отеки и молочные продуктыОтеки от молока могут быть только если вы сидите на безуглеводной диете. И вообще на любой ограничительной диете.Тогда от наличия молочного белка и лактозы вы можете чувствовать отечность.Отеки и углеводыЕсли человек регулярно употребляет углеводы, то никаких проблем не будет. А если сидит на кето-диете и на диете Дюкана и съел чашку овсянки или шоколадку, то углеводы уходят в запас (гликоген), а он «тянет за собой воду». Отсюда возникают отеки.Основные выводыКрайности — плохо! Ешьте умеренно соль, молочные продукты и углеводы и не будет никаких проблемОтечность может быть не от еды, если она регулярная – обратитесь к врачу.