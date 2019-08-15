Эксперты назвали людей, предрасположенных к раку

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Опасная мутация делает людей менее защищенными перед раком поджелудочной железы и может передаваться по наследству.Ученые из США назвали причины предрасположенности отдельной группы людей к развитию рака.Специалисты нашли редкую мутацию, которая повышается риск развития рака поджелудочной железы и других типов этой болезни.Мутации поддается ген RABL3, относящийся к группе производящей белки. Они связаны с клеточной мембраной и участвуют в передаче внешнего сигнала внутрь клетки.Когда ген “выходит из строя” это приводят к неконтролируемому росту тканей и метастазированию.Мутацию обнаружили, исследуя ДНК семьи, в которой у пять родственников был выявлен рак поджелудочной железы. Около 10% случаев этого вида рака передается наследственно.Специалисты считают, что по наличию мутации в гене RABL3 можно выявить рак на ранней стадии.