Стоматологи назвали продукты для здоровья зубов

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Врачи рекомендуют тщательно следить за ротовой полостью.Пренебрежение к ней вызывает инфекции, которые распространяются на внутренние органы.Чтобы минимизировать риск развития болезней, стоматологи назвали ТОП-3 продуктов для здоровья зубов.Позабыть о кариесе помогут яблоки. Они достаточно жёсткие, поэтому при пережёвывании массажируются дёсны. Яблоки увеличивают слюноотделение, а это укрепляет зубы. Они же удаляют налёт, очищают ротовую полость от инфекций.Клубника очень полезна для зубов, поскольку обладает отбеливающим эффектом. Она богата витамином C. Именно аскорбиновая кислота хорошо очищает зубы. Особенно полезна смесь клубники с содой.Для её приготовления нужно растолочь ягоды. Затем их смешивают с содой в единой посуде и оставляют на десять минут. По истечении данного времени полученной смесью требуется чистить зубы. После чего они станут белыми, исчезнут тёмные пятна и снизится вероятность кариеса.Банан содержит много минералов. Плод укрепляет зубную эмаль. Полезно протирать ротовую полость кожурой банана. Это поможет отбелить зубы. Стоматологи уверяют, что яблоки, бананы и клубника – одни из лучших средств для защиты от кариеса.Они безопасны, приводят ротовую полость в порядок качественно и быстро. Вместе с тем не стоит полагаться исключительно на ягоды и фрукты. Нельзя забывать о зубной пасте и щётке. Иначе никакие бананы не помогут.