Ученые назвали предрасположенных к особо опасному виду рака

У людей, которые являются носителем редкой генной мутации RABL3, есть повышенный риск развития злокачественный опухоли поджелудочной железы и других типов рака.Специалисты определили ген RABL3, который относится к семейству RAS. Гены этой группы производят белки, которые связаны с клеточной мембраной и участвуют в передаче сигнала, приходящего извне, внутрь клетки.Сбой в работе данных клеток приводит к росту тканей и метастазированию.Американские исследователи считают, что по наличию мутации RABL3 можно определить особо опасный и трудноизлечимый рак на ранней стадии.Во время своей работы ученые изучили семьи, чьи родственники страдали от рака поджелудочной железы. Установлено, что около 10% случаев данный вид рака обусловлен наследственностью. Известно, что одна из опасных мутаций встречается в гене BRCA2 и также вызывает рак молочной железы и яичников.