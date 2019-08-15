Ученые назвали предрасположенных к особо опасному виду рака
Специалисты определили ген RABL3, который относится к семейству RAS. Гены этой группы производят белки, которые связаны с клеточной мембраной и участвуют в передаче сигнала, приходящего извне, внутрь клетки.
Сбой в работе данных клеток приводит к росту тканей и метастазированию.
Американские исследователи считают, что по наличию мутации RABL3 можно определить особо опасный и трудноизлечимый рак на ранней стадии.
Во время своей работы ученые изучили семьи, чьи родственники страдали от рака поджелудочной железы. Установлено, что около 10% случаев данный вид рака обусловлен наследственностью. Известно, что одна из опасных мутаций встречается в гене BRCA2 и также вызывает рак молочной железы и яичников.
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