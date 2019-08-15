Эксперты назвали лучшие виды спорта для похудения

В список вошли четыре вида активности.Именно эти физические нагрузки позволяют похудеть максимально быстро и заметно.ВолейболЭта игра активно задействует мышцы кора (целый комплекс мышц, ответственных за стабилизацию и нормальное функционирование позвоночника, таза и бедер) и живота. Регулярная игра в волейбол избавляет от лишнего жира под кожей, а также укрепляет мускулатуру.ПлаваниеПлавание, не вызывая мощных и резких сокращений мышц, оказывает прогрессирующее нагрузки на мышцы живота, помогая сжигать лишние калории.ГимнастикаТакже считается одной из самых эффективных методик формирования крепких мышц живота и кора.ФутболИгра требует изрядной скорости и мощных мышц (особенно касается ног).Регулярная игра в футбол также способствует удалению лишнего жира с области живота.