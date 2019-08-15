Ученые подтвердили пользу умственных тренировок для поддержания здоровья мозга

В старости важно тренировать когнитивные способности.Ученые рассказали, что может вам помочь для поддержания мозга в тонусе в преклонном возрасте.Избежать такого неприятного явления как старческая деменция можно при помощи специальных когнитивных упражнений, которые как бы тренируют наш мозг.В авторитетном научном издании Science Alert рассказали о большом исследовании ученых из Южной Флориды.Исследование заняло почти 10 лет, в нем приняли участие почти 2802 человека. Все они должны были выполнять специальные упражнения, которые развивают память и способствуют ускоренной обработке информации.В отчете данного исследования говорится о том, что достаточно большому проценту людей из числа тех, кто выполнял упражнения удалось избежать слабоумия в старческом возрасте.Стоит отметить, что данное исследование далеко не первое в свое роде, ранее уже проводились аналогичные испытания. Ученые с каждым разом все ближе и ближе к тому, чтобы подтвердить факт, что регулярные тренировки мозга позволяют продлить его молодость, а это означает и сохранят светлую голову вплоть до глубокой старости.Последние опыты ученых из Флориды только подтвердили эту теорию. Таким образом можно смело утверждать, что упражнения для мозга являются не мифом, а реально работающим советом, который поможет вам сохранить ясный рассудок максимально долго.