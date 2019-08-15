Медики рассказали о пользе баклажанов

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Этот овощ рекомендуется употреблять летом.Врачи выяснили, чем полезны баклажаны. Этот ценный продукт позволяет сохранить хорошее состояние здоровья и избавиться от многочисленных недугов.Доказано, что баклажан важен при похудении. Калорийность 100 грамм продукта составляет всего лишь 25 ккал. К тому же для его переваривания требуется минимум времени. В баклажане находятся питательные компоненты, способствующие нормализации работы сердца. Включение овоща в рацион гарантирует укрепление иммунной системы, благодаря чему проводится профилактика простуды. Также улучшается работа нервной системы, поэтому предотвращаются состояние стресса и бессонница.Указанные овощи также улучшают память, нормализуют артериальное давление, снижают риск инсульта, поддерживают оптимальный показатель холестерина.Медики отмечают, что нужно помнить и об осторожности. Перезрелый плод способен привести к пищевому отравлению. Желательно выбирать молодые баклажаны продолговатой формы, отличающиеся блестящей ровной поверхностью, отсутствием вмятин и пятен.Самыми полезными считаются белые сорта, так как в них отсутствует такое потенциально опасное вещество, как соланин.