Медики назвали продукты, содержащие «женские» и «мужские» гормоны

Поможет наладить гормональный фон.Ученые рассказали, что на гормоны эстрогена воздействуют такие продукты, как цельная соя, фрукты, брокколи, а также цветная капуста.Отмечается, что эстроген – женский гормон, который воздействует на менструальный цикл и рост груди.Кроме того, эксперты подчеркивают, что мужчинам нельзя игнорировать этот гормон, поскольку он влияет на укрепление костей.Еще одним важным гормоном, только уже для мужчин, является тестостерон — он воздействует на кости, мышцы и мужское либидо.Если его необходимо повысить, то лучше употреблять соевые продукты, гранат, виноград, изюм, тунец и яйца.Снижают концентрацию тестостерона – мука пшеницы и спиртные напитки.Медики также напоминают, что когда баланс гормонов нарушается, то могут развиться серьезные проблемы со здоровьем.