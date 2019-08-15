Медики назвали продукты, содержащие «женские» и «мужские» гормоны

Поможет наладить гормональный фон.

Ученые рассказали, что на гормоны эстрогена воздействуют такие продукты, как цельная соя, фрукты, брокколи, а также цветная капуста.

Отмечается, что эстроген – женский гормон, который воздействует на менструальный цикл и рост груди.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что мужчинам нельзя игнорировать этот гормон, поскольку он влияет на укрепление костей.

Еще одним важным гормоном, только уже для мужчин, является тестостерон — он воздействует на кости, мышцы и мужское либидо.
Если его необходимо повысить, то лучше употреблять соевые продукты, гранат, виноград, изюм, тунец и яйца.

Снижают концентрацию тестостерона – мука пшеницы и спиртные напитки.

Медики также напоминают, что когда баланс гормонов нарушается, то могут развиться серьезные проблемы со здоровьем.
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Добавил kruzka в категорию Гинекология

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