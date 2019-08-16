Назван сжигающий калории сорт зеленого чая

Что поможет похудеть.Научные сотрудники утверждают, что зеленый чай способствует похудению.Правда, не все сорта могут помочь в этом нелегком вопросе, а только молочный улун и улун с жасмином.Последний вариант самый действенный, поскольку он ускоряет метаболизм, а также способствует быстрому сжиганию калорий.Помимо этого, жасминовый чай имеет мягкий седативный эффект, а также он помогает расслабиться, успокаивает кашель и приводит давление в норму.Специалисты утверждают, что аромат дерева жасмин способствует хорошему настроение, уменьшая чувство беспокойства и оказывает тонизирующий эффект.К слову, эфирные масла с жасмином делают кожу упругой, обогащая всеми необходимыми элементами.