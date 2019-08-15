Правда ли, что рак легкий бывает только у курильщиков

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Развеяны мифы о болезни.Зарубежные специалисты развенчали 3 самых популярных мифа, связанных с раком легких. Среди заблуждений — онкологическое заболевание может развиться только у курильщиков.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поражения легких стали причиной наибольшего числа смертей от рака в 2018 году, 18,4% от общего числа. По словам медиков, эти случаи могли быть предотвратимы, если бы своевременно было начато лечение.Первым мифом является то, что злокачественного образование связано только с курильщиками. Согласно данным, пятая часть диагностированных не увлекались пагубным пристрастием. Тем не менее, важно отметить, что увлечение сигаретами в 30 раз повышает вероятность развития болезни. Было доказано, что дым от сигарет других людей, также называемый пассивным курением, вызывает заболевание. Воздействие радона, радиации и других промышленных веществ, особенно в течение длительного периода времени, также оказывают свое пагубное воздействие на органы дыхания.Миф второй — люди без симптомов не должны беспокоиться о раке легких. По словам медиков, признаки могут быть абсолютно разными, их легко спутать с другими заболеваниями, такими как пневмония, аллергия или простуда. Это нередко приводит к ошибочному диагнозу и задержке диагностики. Должны насторожить: боль в груди, неожиданная потеря веса, кашель с кровью, чувство усталости, одышка.Заблуждением является то, что у людей с данным злокачественным новообразованием нет надежды. Помимо химиотерапии, новые достижения в лечении, такие как таргетная терапия и иммунотерапия, отдельно или в сочетании с другими методами лечения, показали улучшение выживаемости.