Отвар этого овоща помогает при повышенном давлении

Его свойства универсальны.Врачи рассказали о пользе картофельного отвара.Академики из Германии, которые представляют Институт питания, рассказали, что отвар из картофеля представляет собой универсальное лечебное средство.Академики убеждены, что отвар картофеля в кожуре при ежедневном употреблении помогает очистить кишечник, а также выводит из организма все шлаки и токсины.Также медики напомнили, что в старину данный отвар употребляли люди, которые страдали от повышенного артериального давления.При простуде специалисты рекомендуют дышать над отваром картошки – также довольно старинный, но действенный способ.Правда, это народное средство противопоказано диабетикам, из-за высокого содержания крахмала.