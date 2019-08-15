Отвар этого овоща помогает при повышенном давлении

Его свойства универсальны.

Врачи рассказали о пользе картофельного отвара.

Академики из Германии, которые представляют Институт питания, рассказали, что отвар из картофеля представляет собой универсальное лечебное средство.

Академики убеждены, что отвар картофеля в кожуре при ежедневном употреблении помогает очистить кишечник, а также выводит из организма все шлаки и токсины.

Также медики напомнили, что в старину данный отвар употребляли люди, которые страдали от повышенного артериального давления.

При простуде специалисты рекомендуют дышать над отваром картошки – также довольно старинный, но действенный способ.

Правда, это народное средство противопоказано диабетикам, из-за высокого содержания крахмала.
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