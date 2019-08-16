Эксперты предупредили о смертельной опасности известного мясного продукта

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Более пятидесяти грамм в день известного мясного продукта приносит непоправимый вред здоровью.Всемирная организация здравоохранения приравняла по опасности для здоровья к алкоголю и табаку колбасные изделия.Специалисты установили, что современные вареные колбасы, сосиски и сардельки не несут никакой пользы для организма, более того, они по-настоящему смертельно опасны при ежедневном употреблении.Во многих колбасных изделиях наблюдается всего 7–15% натурального мяса. Состав этих продуктов на 50% состоит из костей, сои, кожи и субпродуктов. Кроме того, в вареных колбасах содержится крахмал, усилители вкуса, жир, фосфаты, нитраты и нитриты. Такой «убойный набор» ингредиентов наносит ощутимый вред здоровью.По словам диетолога Оксаны Бердичевской, колбасы сегодня нельзя назвать мясным продуктом, они не имеют никакой питательной ценности. При регулярном употреблении данный продукт наносит непоправимый вред здоровью человека, подчеркнула эксперт.