Ученые назвали продукты, способные защитить от рака
Ученые из Австралии и Дании назвали продукты, способные эффективно защитить людей от заболевания раком.
Специалисты узнали, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, эффективны для защиты от рака. Флавоноиды — это растительные полифенолы, содержащиеся во многих продуктах.
Ученые проанализировали данные 56 тысяч человек, собирающиеся в течение 23 лет. В ходе исследования было зафиксировано около 14 тысяч случаев смерти.
Оказалось, что чем больше флавоноидов употребляет человек, тем ниже риск заболевания раком. При этом максимальный эффект достигается при дозе 500 миллиграммов в день.
Больше всего натуральных флавоноидов содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темном шоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине и других продуктах.
Самое благоприятное влияние соединения оказывают на курильщиков и людей, употребляющих много олколя.
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