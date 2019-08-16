Ученые назвали продукты, способные защитить от рака

Наиболее полезными эти продукты будут для курильщиков и людей, страдающих алкогольной зависимостью.Ученые из Австралии и Дании назвали продукты, способные эффективно защитить людей от заболевания раком.Специалисты узнали, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, эффективны для защиты от рака. Флавоноиды — это растительные полифенолы, содержащиеся во многих продуктах.Ученые проанализировали данные 56 тысяч человек, собирающиеся в течение 23 лет. В ходе исследования было зафиксировано около 14 тысяч случаев смерти.Оказалось, что чем больше флавоноидов употребляет человек, тем ниже риск заболевания раком. При этом максимальный эффект достигается при дозе 500 миллиграммов в день.Больше всего натуральных флавоноидов содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темном шоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине и других продуктах.Самое благоприятное влияние соединения оказывают на курильщиков и людей, употребляющих много олколя.