Назван популярный овощ, который выводит желчь и чистит кровь

Тыква — полезный продукт, который за счет витаминов и полезных веществ обладает удивительными целебными свойствами.Ученые уверены, что тыква является овощем, который позволяет продлевать молодость.В составе тыквы можно обнаружить витамины группы B, витамины A и E, витамин C, а также каротин, никотиновую кислоту, полезные органические кислоты, незаменимые аминокислоты, ценные белковые структуры, макро- и микроэлементы.Эксперты в области здорового питания говорят, что тыква является отличным дополнением и альтернативой картофелю. Регулярное употребление тыквы не только в целом омолаживает организм, но и защищает его от образования камней в почках, желчи в мочевом пузыре, проблем с сердцем и кровеносными сосудами, и так далее.Некоторые специалисты уверены, что тыква способна предотвращать развитие онкологических заболеваний, улучшать сон и повышать когнитивные функции. Овощ полезен и для психологического здоровья — он избавляет от чрезмерной раздражительности, а также способствует снижению тревожности. Витамины A и E, присутствующие в тыкве в большом количестве, укрепляют волосы и делают более прочными ногти, плюс, помогают от угревой сыпи.