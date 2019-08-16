Развенчан популярный миф о пользе красного вина

Красное вино не полезно для сосудов.Хирург Вадим Попов развенчал старый миф о полезных свойствах обычного красного вина для поддержания здоровья сердца. Для защиты органа лучше подходит правильное питание и активный образ жизни.Заболевания сердца чаще встречаются у мужчин, поскольку они в отличие от женщин склонны вести нездоровый образ жизни. Непосредственное влияние на здоровье оказывает также гормональный фон. Ишемический инсульт и ишемическая болезнь являются наиболее встречаемыми сердечными недугами.«Люди ошибочно полагают, что определенные продукты или таблетки защитят нас от всех бед. Так не бывает. Для хорошего самочувствия и долголетия придется менять весь образ жизни. Конечно, это не гарантия, но риски снижаются», — пояснил Попов.Врач рекомендовал иметь оптимистичный настрой и избегать стресса. Что касается красного вина, то его польза для сердца клинически не подтверждена, поэтому не стоит относиться к нему как к профилактическому средству.