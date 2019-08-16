Сон менее 6 часов в сутки «увеличивает риск сердечных заболеваний и приводит к ожирению
Профессор медицины сна Пол Гринграс (Paul Gringras) провел эксперимент, чтобы показать, что происходит с нашим телом после недостаточно долгого ночного сна. По его словам, причем повышенное кровяное давление и уровень холестерина также являются одними из возможных последствий недостаточного отдыха.
«Те, кто не высыпается, чаще страдают сердечными заболеваниями или прибавляют в весе», - заявил Гринграс, цитирует которого The Sun.
По словам профессора Гринграса, те люди, которые спят меньше шести часов, имеют более высокий риск развития ишемической болезни сердца, у них более высокое кровяное давление и хуже уровень холестерина.
Одна из проблем со здоровьем, которую подчеркивает Гринграс, - это неблагоприятное воздействие хронического плохого сна на то, как наши тела обрабатывают нашу ДНК.
«Но наша ДНК и то, как наше тело знает, что с ней делать, на самом деле подвержены изменениям со стороны внешних факторов - что мы едим, курим ли мы, насколько мы напряжены и как мы спим. Хотя плохой сон не меняет наш фактический код ДНК, он влияет на эпигенетические сигналы, которые контролируют работу наших генов, и именно это может оказать негативное влияние на нашу повседневную жизнь», - добавил профессор.
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https://www.medikforum.ru - Добавил ignat в категорию Кардиология
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