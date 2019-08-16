Здоровье больных суставов связано с интимной жизнью
Они сумели доказать, что физическая близость в большей мере, чем считалось ранее, может уменьшить боли даже в запущенных случаях заболевания артритом.
Ученые провели эксперимент, для которого пригласили группу из ста пациентов, страдающих ревматоидным артритом.
Напомним, что это заболевание способно разрушать суставы человека. Особенно влияет он на ноги, коленных чашек и нижней части спины. По словам испытуемых, после интимных отношений их боль уменьшалась.
По словам исследователя Джорджа Е. Эрлиха, скорее всего дело в том, что физическое возбуждение способно стимулировать работу надпочечников, которые, в свою очередь, начинают выделять кортизон – гормон, уменьшающий воспаление, которое стало причиной очагов поражения в больных суставах.
Ученые-медики дали совет, страдающим артритом не бояться чрезмерной активности во время близости, а принимать близость за болеутоляющее, так как в процессе выделяются эндорфины, которые работают как натуральный анальгетик, и действуют часами.
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