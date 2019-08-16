Здоровье больных суставов связано с интимной жизнью

На здоровье больных суставов благотворно влияют интимные отношения. Это доказала группа ученых из университета Филадельфии (США).Они сумели доказать, что физическая близость в большей мере, чем считалось ранее, может уменьшить боли даже в запущенных случаях заболевания артритом.Ученые провели эксперимент, для которого пригласили группу из ста пациентов, страдающих ревматоидным артритом.Напомним, что это заболевание способно разрушать суставы человека. Особенно влияет он на ноги, коленных чашек и нижней части спины. По словам испытуемых, после интимных отношений их боль уменьшалась.По словам исследователя Джорджа Е. Эрлиха, скорее всего дело в том, что физическое возбуждение способно стимулировать работу надпочечников, которые, в свою очередь, начинают выделять кортизон – гормон, уменьшающий воспаление, которое стало причиной очагов поражения в больных суставах.Ученые-медики дали совет, страдающим артритом не бояться чрезмерной активности во время близости, а принимать близость за болеутоляющее, так как в процессе выделяются эндорфины, которые работают как натуральный анальгетик, и действуют часами.