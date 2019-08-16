Чаи помогают при заболеваниях пищеварительной системы

Чай является не только вкусным, но и полезным напитком. Когда речь идет о проблемах с желудком, травяные настои могут избавить от болезненных ощущений. Ученые назвали чаи, способные улучшить пищеварение.Нарушения в работе пищеварительных органов могут быть последствием неправильным питанием, поспешным употреблением пищи, увлечением алкоголем или курением. Нередко вздутие, тошнота, боли в желудке, язва, гастроэзофагельный рефлюкс могут быть причинами несварения. Предотвратить появление негативных симптомов или облегчить их помогут чаи. Многие настои отличаются противомикробным действием, устраняют метеоризм, защищают слизистую оболочку и сам желудок, могут снимать спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ.Имбирный чай имеет такие вещества, как шогаолы и гингеролы. Они позволяют поддерживать сокращение желудка. Согласно результатам исследовательской работы, даже 1,5 грамма корня имбиря в сутки уменьшает тошноту или рвоту, спровоцированные укачиванием, химиотерапией или беременностью. Как утверждает Healthline, настой на этом продукте полезен для профилактики или лечения судорог, вздутия живота, расстройства желудка.Рекомендуется пить чай с фенхелем. Предыдущие научные работы показали, что лекарственное растение имеет много антиоксидантов, способных предотвратить риск развития язвы желудка. Фенхель рекомендуют при изжоге, болях в желудке, запорах, газах. Трава известна своими диуретическими свойствами, помогающими избавиться от лишней жидкости организму.Еще один, необходимый для улучшения пищеварения, чай - мятный. Мята будет полезна тем, кто столкнулся с синдромом раздраженного кишечника, сопровождающегося вздутием и болезненными ощущениями в области живота. После проведенных исследований, эксперты обнаружили: растение имеет антибактериальный эффект: ее можно употреблять, если есть бактерия хеликобактер пилори.Употребление отвара из одуванчика стимулирует сокращение мышц и улучшает прохождение пищи в тонкую кишку из желудка. По словам ученых, для растение характерны противовоспалительные свойства. Одуванчик способствует выработку необходимой для пищеварения желудочной кислоты.