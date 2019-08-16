8 продуктов, которые помогают держать аппетит под контролем

Люди не могут похудеть, потому что съедают слишком много калорийной пищи. Как же приучить свой желудок не требовать все время чем-нибудь вкусненького?Эксперты рассказали, что употребление некоторых продуктов эффективно помогает держать аппетит под контролем и не злоупотреблять едой. Их советы на этот счет опубликовало издание «Московский комсомолец».Бананы. Выбирайте слегка недозревшие бананы – по словам специалистов, они содержат специфический крахмал , который достаточно долго перевариваются и помогает чувству голода не обостряться. Бананы лучше есть в первой половине дня.Вода. Недостаток жидкости в организме замедляет метаболизм и ведет к усилению процессов отложения жира. Рекомендуется выпивать стакан воды утром, а также употреблять воду перед едой. Наполнение желудка водой ослабляет аппетит и помогает уменьшить калорийностьрациона.Бобовые. Бобовые растения – отличные помощники в похудении. Фасоль, горох, нут, чечевица содержат в себе медленно усваиваемые белки. Благодаря им ощущение сытости становится более длительным.Первые блюда. Специалисты советуют людям, которым трудно сдерживать себя за столом, первым делом съедать первые блюда – лучше всего овощные супы. Они содержат мало калорий, зато надолго удерживают чувство сытости.Кисломолочные продукты. Помимо того, что эти продукты являются источником белка, они содержат в себе микроорганизмы, нормализующие работу желудочно-кишечного тракта. Главное, чтобы в кисломолочных изделиях не было сахара – в них лучше всего крошить овощи и зелень.Семена льна. Они выделяют вещество, обволакивающее желудок и способствующее снижению аппетита. Семена льна можно добавлять в любое блюдо.Овсяная крупа. Содержащая в себе растворимые и нерастворимые пищевые волокна овсянка – признанный контролер аппетита. Она обеспечивает ощущение сытости на более длительный срок, чем, например, мучные блюда.Яблоки. В них содержится пектин – вещество, способное уменьшать аппетит. Эксперты посоветовали съедать кусочек яблока за полчаса до приема пищи.