Стало известно, какие черты характера могут довести до сумасшествия

Исследование показало, что люди с этими чертами характера обычно имеют больший объем мозга в критических областях.Выводы сделаны на основании исследования, в котором приняли участие 79 человек в возрасте от 44 до 88 лет, которые прошли личностные тесты и сканирование мозгасследования показывают, что люди, которые осторожны, эффективны и самодисциплинированы, имеют больше серого вещества в лобных и медиальных височных областях мозга. Эти области имеют решающее значение для многих функций, включая рассуждения, действия и контроль над эмоциями.Эту связь можно объяснить тем, что добросовестные люди чаще заботятся о своем здоровье: поэтому их мозг с возрастом меньше сжимается. Напротив, невротические люди — те, кто склонен нервничать или грустить — имеют меньшие объемы мозга в этих регионах. Это может быть связано с хроническим стрессом, вызывающим сокращение мозга.Доктор Дениз Хед, соавтор исследования, объяснил результаты:«Наши данные ясно показывают связь между личностью и объемом мозга, особенно в областях мозга, связанных с эмоциональной и социальной обработкой. Это может быть истолковано, что черты характера могут влиять на скорость старения мозга».Доктор Джонатан Джексон, первый автор исследования, объяснил, что специалисты хотели бы иметь возможность увидеть, могут ли незначительные изменения личности быть характерными для ранней клинической картины возникновения болезни Альцгеймера. А также посмотреть, можно ли предсказать, кто станет сумасшедшим, основываясь на изменениях черт характера.