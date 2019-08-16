Низкая температура мешает снижать повышенное артериальное давление человека

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Британские ученые провели исследование и смогли назвать фактор, мешающий снизить повышенное артериальное давление у человека. Препараты от гипертонии могут быть бесполезными при низкой температуре в помещении, сообщается в «Журнале гипертонии» на портале Researchgate.Специалисты выяснили, что при каждом снижении температуры в здании на 1°C наблюдалось повышение систолического артериального давления на 0, 48 мм рт. ст. и диастолического на 0,45 мм рт. ст. Связь низкой температуры и повышенного давления предполагали предыдущие исследования, но доказательства оказались недостаточными. Чем холоднее в доме, тем выше давление у людей, склонных к гипертонии.Глава научной работы Хонгде Чжао, являющийся сотрудником Университетского колледжа Лондона, советует врачам обращать внимание на этот показатель перед тем, как поставить диагноз и назначить терапию. Гипертоники, проживающие или работающие в холодных помещениях, должны принимать большую дозу препаратов, снижающих высокое давление. Ученые пока не смогли определить показатель оптимальной температуры, но склонны к варианту +21 °C. По словам экспертов, адекватное отопление домов в зимнее время значительно уменьшит частоту обращений за медицинской помощью из-за высокого давления.Гипертония не всегда диагностируется, поскольку не сопровождается серьезными симптомами. Повышенное артериальное давление может спровоцировать почечную недостаточность, болезни сердца или инсульт. Для того чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо вести здоровый образ жизни. Эксперты рекомендуют правильно питаться, есть свежие овощи и фрукты, выбирать продукты из цельных зерен, снизить потребление соли и употреблять белковую пищу.