Врачи: четырехдневная рабочая неделя навредит здоровью россиян

Властями обсуждается идея четырехдневной рабочей недели. Свое мнение об этом высказали и врачи. Они считают, что здоровью россиян сокращенная неделя лишь навредит.В частности, врач-терапевт Елена Тихомирова сказала в интервью «РИА Новости» о том, что четырехдневная рабочая неделя лишь поспособствует тому, что в российском обществе возрастет число людей, страдающих ожирением. По мнению специалиста, лишь в очень редких случаях люди используют свободное время, чтобы заниматься саморазвитием. 95% наших соотечественников будут банально бездельничать, увеличивая свою малоподвижность и поглощение еды.Напомним, в понедельник 12 августа ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) распространила заявление, в котором предложила рассмотреть на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений идею о введении четырехдневной рабочей неделе без ущерба в оплате труда. Авторы инициативы считают, что дополнительный выходной люди могли бы тратить на укрепление здоровья, занятия спортом и общение с близкими.Врач Елена Тихомирова поделилась мнением о том, что для людей, вовлеченных в свою работу и любящих ее, еще один выходной может стать поводом для увеличения страхов, сомнений, фобий и неврозов. Кроме того, есть люди, которые получают деньги фактический выполненный объем работы – для них выходной станет ударом по заработку и опять-таки причиной для переживаний и депрессий.В свою очередь врач-психиатр Лев Пережогин добавил, что в семьях, где царят напряжение и конфликты, дополнительный выходной день может лишь усугублять ситуацию и оказаться в итоге днем дополнительного стресса для всех домочадцев.Также врачи опасаются, что увеличение выходных дней будет содействовать росту потребления алкоголя, табака, запрещенных веществ и всем негативным связанным с этим последствиям.Отметим, что 13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил: нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, а подобная инициатива пока является «красивой мечтой».