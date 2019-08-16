Цифровая детоксикация: что чувствует человек после добровольного отказа от гаджетов?
Как говорится в опубликованном в журнале Journal of Travel Research исследовании, в рамках эксперимента велись наблюдения за 24 добровольцами из 17 стран мира. Всем им предстояло отказаться от использования гаджетов во время отпуска.
Выяснилось, что первыми эмоциями при цифровой детоксикации стали беспокойство и разочарование. Далее отдыхающие с этим смирились, а некоторые даже испытали чувство свободы. Главным поводом для беспокойства была невозможность использовать карты Google в условиях отсутствия Интернета. Кроме того, те, кто выбрали сельский туризм, испытывали больше негативных чувств из-за невозможности скоротать время за смартфоном и поделиться с друзьями впечатлениями.
Среди плюсов было отмечено то, что отсутствие необходимости следить за жизнью в социальных сетях и отвечать на сообщения позволило спокойнее воспринимать окружающий мир и наслаждаться новыми впечатлениями. Кроме того, участники эксперимента чаще общались со своими попутчиками и местными жителями.
Как резюмируют исследователи, секрет набирающей популярность цифровой детоксикации лежит в том, что все больше людей устают от необходимости постоянно «быть на связи».
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