Цифровая детоксикация: что чувствует человек после добровольного отказа от гаджетов?

Ученые решили выяснить, что чувствует человек после добровольного отказа от гаджетов. Так называемая цифровая детоксикация набирает популярность, однако, как выяснилось, отказ от смартфонов и Интернета дается людям не так уж и легко.

Как говорится в опубликованном в журнале Journal of Travel Research исследовании, в рамках эксперимента велись наблюдения за 24 добровольцами из 17 стран мира. Всем им предстояло отказаться от использования гаджетов во время отпуска.

Выяснилось, что первыми эмоциями при цифровой детоксикации стали беспокойство и разочарование. Далее отдыхающие с этим смирились, а некоторые даже испытали чувство свободы. Главным поводом для беспокойства была невозможность использовать карты Google в условиях отсутствия Интернета. Кроме того, те, кто выбрали сельский туризм, испытывали больше негативных чувств из-за невозможности скоротать время за смартфоном и поделиться с друзьями впечатлениями.

Среди плюсов было отмечено то, что отсутствие необходимости следить за жизнью в социальных сетях и отвечать на сообщения позволило спокойнее воспринимать окружающий мир и наслаждаться новыми впечатлениями. Кроме того, участники эксперимента чаще общались со своими попутчиками и местными жителями.

Как резюмируют исследователи, секрет набирающей популярность цифровой детоксикации лежит в том, что все больше людей устают от необходимости постоянно «быть на связи».
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://med.news.am - Добавил med2 в категорию Психиатрия

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь