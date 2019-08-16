Просмотр футбольного матча приравняли к кардиотренировкам

Хорошая новость для фанатов футбола: просмотр даже одной игры полезен для сердца.Ученые Университета Лидса (Великобритания) в течение трех игр одного из чемпионатов наблюдали за состоянием здоровья 25 футбольных болельщиков в возрасте от 20 до 62 лет. Выяснилось, что во время просмотра матча частота сердечных сокращений увеличивается примерно на 64%, в некоторых случаях достигая 130 ударов в минуту при норме 60-100 ударов.Гол в ворота противника увеличивал сердечный ритм в среднем на 27%, а вот мяч, пропущенный в ворота любимой команды, на 22%.Эта «кардиотренировка», по словам исследователей, эквивалентна быстрой ходьбе в течение полутора часов.Кроме того, победа любимой команды снижает артериальное давление болельщиков, и дает им заряд бодрости на весь день. А вот в случае проигрыша ситуация развивается с точностью до наоборот, и у болельщиков наступает эмоциональный спад.