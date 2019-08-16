Найден генетический вариант для защиты от маразма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи обнаружили генетический вариант, способный обеспечить защиту от старческого слабоумия.Установлено, что вариации гена MS4A4A повышают уровень рецептора TREM2 в спинномозговой жидкости. А этот белок помогает удалять поврежденные нервные клетки, низкий уровень которых приводит к болезни Альцгеймера.Исследователи обнаружили генетический вариант, способный обеспечить защиту от старческого слабоумия. Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе анализировали образцы спинномозговой жидкости приблизительно 800 человек. У некоторых из них уже наметились первые признаки деменции. Было установлено, что у этих людей отмечаются нарушения уровня белка под названием TREM2, что может быть связано с наличием вариации гена MS4A4A. Некоторые варианты MS4A4A напрямую приводили к более высокому уровню данного белка, тем самым снижая риск развития болезни Альцгеймера, как полагают ученые.Другие варианты MS4A4A, напротив, снижали показатель TREM2, что увеличивало опасность развития неизлечимого расстройства мозга. Наука полагает, что TREM2 как бы поглощает бета-амилоидные белки, скопления которых наблюдаются у большинства жертв болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия. Исследователи надеются, что MS4A4A станет мишенью для будущих терапий, направленных против деменции. В настоящий момент эта болезнь неизлечима, и не существует никаких лекарств, которые были бы способны хотя бы даже замедлить ее развития. Все препараты лишь временно смягчают симптомы.От старческого слабоумия в России страдает около двух миллионов человек, и свыше 60% имеют именно болезнь Альцгеймера. На уход за этими больными тратятся колоссальные средства, недуг также требует огромных усилий от родственников и опекунов пациентов. С ростом продолжительности жизни количество данных пациентов будет только расти.